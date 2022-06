E’ stato riaperto ieri, martedì 21 giugno, l’oratorio interparrocchiale “Don Orione”. Per il rilancio della struttura come luogo di accoglienza e di socializzazione è stato scelto il giorno più lungo dell’anno, quello del solstizio d’estate, in cui la luce è in assoluto più forte del buio, in cui il sole riaccende il sorriso di tanti ragazzi, in cui la speranza di rinascere domina lo sconforto e sopisce le preoccupazioni per il futuro. L’iniziativa, sorretta da tutte le parrocchie di San Severino e dalla società sportiva Csi San Severino Asd, è stata salutata con gioia non solo da tantissimi giovani. C’erano molte famiglie, con i loro bambini o con i loro anziani; c’erano i sacerdoti diocesani, a cominciare dal vicario don Aldo Romagnoli; c’erano le suore dello Smac, che hanno animato la messa di riapertura; c’era una comunità ancora ferita dal sisma, ma capace di ritrovarsi unita dopo mesi di pandemia. Da qui si ricomincia, insieme, per offrire soprattutto ai più piccoli e alle nuove generazioni un ambiente sano in cui crescere nel gioco e in quei rapporti umani, come l’amicizia, che vanno recuperati per lasciarci alle spalle l’isolamento, il distanziamento e le maschirene imposti dal Covid. A gestire l’oratorio è un gruppo di nove ragazzi settempedani, tutti studenti, che vogliono favorire aggregazione attraverso la musica, lo sport, il gioco e altre iniziative da organizzare durante l’estate.

La struttura sarà aperta tutti i giorni (dalle ore 17 fino a sera), tranne il sabato e la domenica (a meno di eventi in calendario).

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 23 giugno. Si tratta della serata di apertura ufficiale per i giovani, con apericena e dj set fino alle ore 24. Ingresso libero.

Per la prossima settimana sono in programma già altri due appuntamenti: il primo (martedì alle ore 18) dedicato ai più piccoli, con la presentazione del libro “Squiro e la magia” scritto e illustrato da Marco Ghergo di Cingoli (cui seguirà un laboratorio di disegno per bambini dai 5 ai 10 anni), e poi da giovedì 30 a sabato 2 luglio tornerà il calcetto con il “TorneOne ignorante”, giunto alla terza edizione. Da ricordare, inoltre, che tutti i martedì alle ore 19 verrà celebrata la messa in oratorio (all’aperto o in caso di maltempo nel tendoncino) cui tutti i settempedani sono invitati a partecipare.

L’Oratorio interparrocchiale Don Orione è nato nel dicembre 2008 come risposta della comunità alle esigenze educative delle giovani generazioni. Dal 24 agosto 2016 è però inagibile: la vecchia struttura sarà demolita e ricostruita nei prossimi anni per diventare il centro pastorale a servizio di tutta la città. L’Oratorio ha al suo interno anche il circolo culturale-sportivo Csi San Severino Asd, che svolge le sue attività nel campetto, nel tendoncino e nel prefabbricato gestendo locali e attrezzature. Sono strutture provvisorie che, dopo le catastrofiche scosse dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017, hanno permesso comunque all’oratorio di far ripartire la propria attività. Questo grazie alla solidarietà di tante comunità: la diocesi di Cremona, le parrocchie brianzole del vicariato di Cantù e Mariano Comense, la parrocchia SS.Pietro e Paolo di Desio, la Terrazza dell’infazia di Palombara Sabina e altre associazioni di Moricone, il circolo sportivo della CHN di Jesi, le Caritas diocesane del Triveneto.