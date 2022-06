Giovedì 23 giugno, come ogni giovedì, i negozi del centro storico di San Severino restano aperti fino alla mezzanotte. In particolare, lungo viale Eustachio è prevista la chiusura al transito veicolare per ospitare la rassegna “gioViale”, promossa dalle attività della stessa via.

In programma animazione con Multiradio, “Cena a sorpresa” presso la macelleria Cruda o Cotta, evento a cura della palestra Mygym, animazione per bambini e ruota della fortuna.