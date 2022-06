Morte sul lavoro questa mattina alla Choncimer di San Severino, storica azienda di fertilizzanti con sede in località Rocchetta.

Loayza Palomino Grimaldo, operaio di 54 anni di origini peruviane, stava effettuando dei lavori sul tetto quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa 15 metri ed è morto.

L’uomo, residente a Macerata, lavorava in questa azienda da 22 anni, cioè dal suo arrivo in Italia. Era padre di quattro figli.

Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri della locale stazione e gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La Procura, con il magistrato Rosanna Buccini, ha disposto l’autopsia. Era presente anche il medico legale Roberto Scendoni.