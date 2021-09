1^ Categoria, girone “all’antica” con tutte le maceratesi

Sono stati resi noti i gironi del campionato di Prima Categoria, cosa che interessa anche la Settempeda. Nessuna sorpresa circa l’inserimento dei biancorossi nel girone C (16 squadre) che ha come novità assolute San Biagio Osimo e Villa Musone che sono, insieme all’Elpidiense Cascinare, le compagini fuori provincia. Le restanti 13 sono, ovviamente, tutte le formazioni del maceratese (a parte il Fiuminata che non si è iscritto). Rispetto a quanto era stato fatto prima dell’arrivo della pandemia, il campionato riavrà sia alcuni dei derby più sentiti che sarebbero saltati, vista la scelta che fu decisa un anno e mezzo fa, ovvero quella di trasferire le formazioni dell’alto maceratese in un altro girone, sia alcune delle sfide classiche fra le principali realtà del calcio dilettantistico locale. Insomma, un girone “all’antica” che renderà il torneo più interessante e appassionante con la prima giornata prevista per il 25/26 del mese. Il calendario dovrebbe essere redatto la prossima settimana.

Riportiamo di seguito le squadre del Girone C: Appignanese, Caldarola, Camerino, Casette Verdini, CSKA Amatori Corridonia, Elfa Tolentino, Elpidiense Cascinare, Folgore Castelraimondo, Pioraco, Matelica, Pollenza, S. Claudio, San Biagio, Urbisaglia, Villa Musone.

RP