La Settempeda è cosa fatta! Organico definito dopo che anche le ultime scelte sono state compiute. Mister Ferranti ha pronto il gruppo che affronterà l’annata agonistica 2023-2024. Simone Marasca e alcuni giovani vanno a completare la rosa della prima squadra.

Marasca torna a disposizione dopo una lunga inattività e sarà una valida soluzione per il reparto offensivo e la sua qualità ed esperienza saranno fondamentali fuori e dentro il campo.

Passando ai ragazzi del settore giovanile saranno un bel gruppetto quelli aggregati, alcuni dei quali potranno essere promossi in pianta stabile in prima squadra per l’intera stagione.

Andiamo a scoprire ruoli e nomi: i portieri Tommaso Scattolini e Niccolò Bartoloni; i difensori Cristiano Codoni e Alì Copani; i centrocampisti Aldo Gega, Filippo Ronci e Leonardo Sigismondi; gli attaccanti Maicol Falistocco e Alessandro Sfrappini.

Prima del raduno vero e proprio che coinciderà con il primo giorno di preparazione (lunedì 21 agosto allo stadio Soverchia), la Settempeda si ritroverà giovedì 20 luglio al Comunale per un incontro che servirà a fare conoscenza tra dirigenti, giocatori, allenatore e staff, oltre che per scoprire il programma di allenamenti ed amichevoli che il gruppo dovrà sostenere fino agli impegni ufficiali previsti per settembre: il 9 e il 16 la Coppa Marche; il 23 settembre il campionato.

Roberto Pellegrino