Le iniziative dell’Uteam: dai canti gregoriani alle opere di Dante Alighieri

Il 7 febbraio l’Uteam, l’Università della terza età di San Severino, ha organizzato un evento sui canti gregoriani.

“Il nostro intento è quello di trasmettere alcuni concetti che sono alla base della musica gregoriana, ma anche della fede e della vita, come l’importanza dell’ascolto, il sacro come massima rappresentazione della dimensione divina, la fede come speranza e luce costante che accompagna i nostri giorni”. Sono queste le parole dell’insegnante di musica Andrea Carradori e del cantante Francesco Mazzeo che sono stati i protagonisti dell’incontro, tenuto presso una delle sale conferenze della sede, catturando l’attenzione del pubblico presente all’evento.

“Non ci fermiamo mai, ogni mese infatti cerchiamo di proporre nuove iniziative, con l’intento di sensibilizzare sempre maggiormente la realtà settempedana, attraverso diverse attività basate su svariate forme di comunicazione e d’intrattenimento: dal teatro alla pittura, dalla storia alla fotografia, dai canti gregoriani alle opere di Dante Alighieri, proprio come in questo caso ad esempio”.

A parlare è la Direttrice dell’Uteam, Anna Vissani, nonché nota insegnante di Italiano, grande appassionata del celebre poeta Dante Alighieri. “La nostra scuola ha l’obiettivo di porre un continuo aggiornamento sui grandi fatti della cultura letteraria e scientifica, non solo del passato, ma anche del presente e perché no del futuro. Un’educazione permanente che possa essere una continua forma di crescita e conoscenza quotidiana per qualsiasi generazione, senza trascurare e dunque ricordando anche la terza età. Sono molto soddisfatta del lavoro che sto svolgendo, se oggi sono riuscita a realizzare tutto questo è anche grazie al costante supporto di svariate mie collaboratrici, come ad esempio l’insegnante di materie letterarie Maria Pierandrei e la professoressa di discipline scientifiche Rosella Natalini”. Continua così la Direttrice, parlando con forte entusiasmo e spirito d’iniziativa.

Non a caso, venerdì 14 febbraio alle ore 16.30, la scuola dell’Uteam organizzerà un evento letterario che vedrà come protagonista Dante Alighieri, narrato dal professore di materie umanistiche Luca Di Dio, riflettendo su un concetto che è anche il titolo dell’incontro: Dante e l’identità nazionale. Una conversazione letteraria, un salotto dantesco ricco di cultura ma anche di divertimento, un incontro filosofico al passo con i tempi, dove la poesia non incarna solamente lo specchio del medioevo ma rappresenta anche una forma di sapere che può essere cimentata oggigiorno nella nostra quotidianità, con le sue più svariate vicende, dove il mondo di Dante e Beatrice non sembra, ai nostri occhi, essere così lontano…

Maria Cicconi