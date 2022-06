Sabato 18 giugno il Circolo ricreativo settempedano Acli Aps di via XX Settembre ospita, a partire dalle ore 18, un incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani nell’ambito dell’attività informativa effettuata dall’Arma dei Carabinieri per la prevenzione dei reati commessi nei confronti delle fasce più deboli.

La campagna è sostenuta dal Comune. I militari del Comando stazione territoriale incontreranno la cittadinanza per fornire utili consigli anche in vista dell’estate, periodo in cui molti anziani restano soli a casa per la partenza dei familiari per le vacanze.