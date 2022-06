Cristian Bucchi è il nuovo allenatore dell’Ascoli. La società bianconera ha scelto lui per guidare la squadra nel prossimo campionato di serie B. Per il mister, 45enne, c’è un contratto annuale fino al 30 giugno 2023 con l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Tutti ricorderanno Cristian per la sua esplosione calcistica con la maglia della Settempeda, poi il salto fra i professionisti e la brillante carriera da attaccante in serie A. Ha vestito anche la maglia dell’Ascoli prima di appendere le scarpe al chiodo e dedicarsi all’attività di allenatore. E’ reduce da una buona stagione sulla panchina della Triestina.