Maceratese-Settempeda, amichevole di fine estate, è stata una festa di sport e di calcio. Non solo e non tanto per i suoi contenuti tecnico-tattici, ma soprattutto per quello che si è visto sugli spalti. Lo spettacolo offerto dalle due tifoserie è stato molto bello e coinvolgente. Il gemellaggio fra i gruppi ultras delle due squadre risale a tanti anni fa, dunque storico, e ben saldo e ha permesso di assistere a un vero spettacolo di colori, cori, canti, striscioni e ad un incitamento continuo per tutti i 90’. Ancora oggi il rapporto fra questi tifosi, accomunati anche dagli stessi colori biancorossi, è solidissimo e si rafforza ad ogni occasione.

Per questo test precampionato la circostanza era propizia e le due tifoserie si sono ritrovate insieme sugli spalti dell’Helvia Recina, mischiate l’una con l’altra, inneggiando la propria squadra e facendo cori per l’altra dal primo all’ultimo minuto di partita. Il momento più toccante è giunto, poi, al fischio finale quando tutti i protagonisti del match sono stati chiamati dai propri supporters sotto la curva per un bellissimo saluto collettivo che ha concluso una serata piacevole che ha fatto onore ai tifosi e che è piaciuta agli appassionati presenti (dirigenze comprese che hanno sottolineato la bellezza di quanto si è visto). I Boys della Settempeda, sempre presenti fin dalle prime uscite stagionali della squadra, hanno mostrato il solito grande attaccamento alla maglia e ai colori biancorossi e sono pronti a sostenere Ruggeri e i suoi nella stagione che sta per partire dove potranno essere un fattore determinante oltre che il dodicesimo uomo in campo. Un plauso deve essere rivolto a tutti per aver fatto vivere una serata perfetta di tifo e calcio come si dovrebbe vedere sempre in tutti gli stadi.