Basket, fase a orologio: la Rhutten parte col piede giusto

La Rhütten San Severino conferma la cabala che vede sempre vittoriosi i biancorossi settempedani impegnati sul neutro di Pollenza. Costretti al primo impegno della fase ad orologio a giocare ancora fuori casa per il problema alla caldaia del palasport Ciarapica, Severini e soci obbligano alla resa, seppur soffrendo, per 62-58, gli 88Ers Civitanova. Ancora fuori per i postumi Covid il “Toro” Tortolini, che rientrerà venerdì prossimo contro la Vigor Matelica, sono stati recuperati Giuliani e Cingolani e si è rivisto anche il pivot Potenza. Sparapassi ha tuttavia dovuto fare a meno degli infortunati Nicolò Grillo e capitan Cruciani a cui si sono aggiunti a gara in corso, sfortunata costante della stagione quella degli infortuni, Carboni per un problema al ginocchio ed Uncini che ha lamentato dolore alla caviglia. Nel primo periodo la proverbiale difesa dei ragazzi di Sparapassi non si vede, tanto che i rivieraschi, dopo un iniziale 0-4 firmato da Uncini, superano i settempedani grazie ad un inarrestabile Pagliariccio (miglior realizzatore della serata con 26 punti). «Fortunatamente – analizza il diesse Guido Grillo – un ottimo Ortenzi (8 punti con due “bombe” in pochi minuti) permette di limitare il divario a solo 4 punti di svantaggio (20-24) nel primo periodo. Nel secondo quarto la nostra difesa migliorata sensibilmente (solo 10 punti concessi) e una maggior precisione in attacco, in particolare di Massaccesi (4 “bombe” per lui alla fine) e Fucili, consentono di chiudere sul + 3 (37-34). Nell’ultimo periodo il vantaggio resta sempre vicino alla doppia cifra ma tre bombe in sequenza degli ospiti riportano i civitanovesi sul -3 e possesso a pochi secondi dalla fine. Nell’ultima azione un’ottima difesa di Cingolani permette il recupero palla e Massaccesi con un tiro libero finale fissa il punteggio sul definitivo 62-58». La Rhütten resta così al terzo posto nel girone B di serie D con due punti di vantaggio sul Porto Sant’Elpidio. Prossimi due impegni in trasferta per i ragazzi del presidente Ortenzi: venerdì 8 a Matelica e giovedì 14 aprile a Pedaso contro la seconda forza del campionato, per poi chiudere la fase ad orologio in casa (finalmente di nuovo al Palasport Ciarapica) sabato 23 aprile contro il Basket Fermo. Poi, i play-off.

RHÜTTEN SAN SEVERINO: Giuliani 4, Massaccesi 13, Fucili 11, Potenza 1, Ortenzi 8, Luciani 4, Severini 7, Cobanaj 4, Uncini 4, Cingolani 6, Carboni n.e. All. Sparapassi

88ERS CIVITANOVA: Baldassarri, Malaspina 6, Accardi, Pagliariccio 26, Primitivo Macellari 3, Gismondi 5, Rosati, Tappatà 5, Neri, De Santis, Antinori 2, Gattafoni 11. All. Ripa

Progressivi: 20-24/37-34/50-41/62-58; nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini