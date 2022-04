“Tacchi Venturi” fra solidarietà ed eccellenza matematica. Accolti nove alunni ucraini

Solidarietà ed eccellenza matematica. Sono le due direzioni verso cui si è indirizzato di recente l’istituto comprensivo Padre Tacchi Venturi di San Severino che non lesina energie in fatto di accoglienza, considerata la gravità della situazione politica sul fronte orientale, ma resta ugualmente vigile sul piano didattico, tanto da lanciare ben cinque alunni della Secondaria in orbita nazionale in un progetto che valorizza le menti matematiche.

Ieri mattina, come reso noto dal dirigente reggente Sandro Luciani, l’istituto settempedano ha dato il consenso ufficiale per accogliere «nove alunni ucraini ripartiti in diverse classi, a seconda della loro età». I nuovi studenti, in considerazione del fatto che l’anno scolastico sta volgendo al termine, «entreranno in aula oggi e seguiranno le lezioni come uditori». In sostanza muoveranno i primi passi in attesa di futuri compiti in classe e interrogazioni ed avranno tutto il tempo di stringere amicizia con i coetanei locali, nella speranza che la loro esistenza possa proseguire sui binari della normalità.

Il preside Sandro Luciani



L’iniziativa segue quella precedente della raccolta di generi di prima necessità per i profughi ucraini.

Contemporaneamente, gli studenti locali non sono rimasti con le mani in mano, come testimonia l’eccellente risultato della qualificazione alla finale nazionale dei Giochi matematici di ben cinque di essi su un lotto di 118 in totale. In attesa di sfidare gli studenti di tutta Italia a Milano sabato 14 maggio, Rebecca Habibti Shaker, Angelica Chiarella e Chiara Cicconi nella categoria C1 (1^ e 2^ media), rispettivamente quarta con 32 punti e nona e decima con 25, nonché Riccardo Corna e Lucia Vissani, secondo con 56 lunghezze e terza con 48 nella categoria C2 (alunni di terza media), hanno brillantemente superato la prova di semifinale che si è svolta a Camerino.

