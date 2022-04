Nuoto, conferme e medaglie per i baby atleti del Blugallery

Ultime gare di nuoto della fase “invernale” ricche di soddisfazioni per gli atleti del Blugallery San Severino. Il 20 e 27 marzo scorsi si sono disputati i Campionati regionali Esordienti, a Grottammare, con i nuotatori del Blugallery presenti in forze.

Fra gli Esordienti B, dai 9 agli 11 anni, in acqua Filippo e Linda Bonifazi, Filippo Cerioni, Filippo Cipolletti, Ludovica Latini, Kevin Medei e Michela Smerilli Guardati.

Gli Esordienti A, dagli 11 ai 13 anni, hanno visto protagonisti Alessandro Arleo, Linda Burzacca, Sofia Ciccarelli, Cecilia Forconi, Alice Gianfelici, Ada Malasisi, Maria Vittoria Marcantonelli, Giorgia Natali, Glauco Panichelli ed Eva Ubaldini.

Ottima Cecilia Forconi, che ha ottenuto un lusinghiero 2° posto nei 100 rana e 200 misti, centrando anche un bronzo nei 200 rana. Argento nei 200 stile libero e terzo gradino del podio nei 100 dorso per l’altrettanto ispirata Giorgia Natali.

Passando ai Criteria nazionali giovanili, gara la cui partecipazi one è vincolata all’ottenimento di un tempo di ammissione piuttosto difficile da centrare, fatto che obbliga al massimo impegno, per il Blugallery un solo “asso”, Giacomo Cantarini. Il classe 2007, della categoria Ragazzi 2, si è piazzato 19° nei 50 stile libero con il crono di 24”-33c., migliorando di 5 decimi il personale e 12° nei 100 stile libero in 52”-62c., 4 decimi in meno del suo “personal best”.

«Sono stati tutti ottimi risultati, che gratificano i ragazzi per il grande impegno profuso in allenamento – ha commentato soddisfatto il trainer Michele Bastari -. Ora un breve riposo per ricaricare le batterie, poi riprendiamo a testa bassa per la seconda parte della stagione!».

Luca Muscolini