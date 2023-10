E’ iniziata nel migliore dei modi per il settempedano Paolo Pavoni la nuova edizione dell’Adriatico Cross Tour, competizione di ciclocross articolata in ben 13 tappe, fino al prossimo gennaio, tra le regioni Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria. Lo specialista di San Severino, ormai noto alle cronache sportive per i suoi molteplici successi – come suo fratello gemello Pietro, ancora ai box in questo avvio di stagione –, corre quest’anno nella categoria M5 e al debutto, nella tappa di Magliano di Tenna, ha ottenuto il secondo posto. Poi, domenica scorsa, nella seconda prova (svoltasi a Petrignano di Assisi), Pavoni ha vinto la propria categoria, lasciandosi alle spalle un altro settempedano Gianfilippo Raimondi che a Magliano di Tenna era salito sul terzo gradino del podio. Per la cronaca la prima tappa è stata vinta da Alberto Laloni dell’Abitacolo Sport Club.

Sia Paolo Pavoni che Gianfilippo Raimondi corrono per il team Co.Bo. Pavoni di San Severino. Il prossimo impegno è in programma a Notaresco, in Abruzzo, domenica 22 ottobre. Quindi, il 5 novembre l’Adriatico Cross Tour arriverà proprio a San Severino per la quarta tappa del circuito organizzata dallo stesso team Co.Bo. Pavoni assieme alla società Pedale Settempedano presieduta da Maurizio Bordi.

Intanto la classifica generale, dopo due gare, vede al comando – nella categoria M5 – Paolo Pavoni con 108 punti, seguito da Gianfilippo Raimondi con 101 punti e Andrea Fonti del Gruppo sportivo Cicli Effe-Effe con 86 punti.

Domenica 15 ottobre Paolo Pavoni parteciperà anche alla terza tappa del giro d’Italia di ciclocross in programma a Corridonia.