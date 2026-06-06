Domenica 7: Fiera del patrono e processione del Corpus Domini. Lunedì 8 uffici comunali chiusi

Entrano nel vivo le celebrazioni dedicate al patrono San Severino vescovo, la cui festa è fissata – come al solito – per l’8 giugno. Da una parte ci sono i giochi legati alla rievocazione storica del Palio dei Castelli, dall’altro torna l’atteso appuntamento con la tradizionale Fiera del patrono.

La manifestazione si svolge domenica 7 giugno, dalle ore 8 alle ore 23 ed è pronta a invadere con centinaia di bancarelle, stand espositivi e visitatori l’area compresa tra la stazione ferroviaria, i giardini pubblici e le vie limitrofe.

Al fine di garantire la massima sicurezza, la corretta gestione dell’afflusso pubblico e la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, l’Area Vigilanza del Comune ha emesso un’apposita Ordinanza che dispone importanti modifiche temporanee alla circolazione stradale e alla sosta veicolare.

A partire dalle ore 6 di domenica 7 giugno, e fino al termine dell’evento, sono previsti divieti di transito e sosta, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, in viale Eustachio nel tratto compreso fra l’intersezione con viale Bigioli e l’intersezione con via San Sebastiano – Gorgonero, nonché in tutta la zona della stazione e nelle aree limitrofe con divieto di transito e sosta in via Campo Fiera, traversa Procacci, traversa Marozzi, traversa Puccitelli, via Tardoli, via San Sebastiano e all’interno del parcheggio della stazione di piazzale Grandinetti.

Altri divieti anche in piazzale Don Minzoni e viale Matteotti.

In viale Mazzini divieto di transito e sosta dall’intersezione con piazzale Don Minzoni fino all’incrocio con via Alessandro Volta. Inoltre divieto di transito a partire dalla rotatoria “Don Orione” fino all’intersezione con via Alessandro Volta. Presso la rotatoria scatterà la direzione obbligatoria verso il palasport “Ciarapica” o l’inversione di marcia su via San Michele. Saranno ammessi al transito esclusivamente i residenti del rione Mazzini, i veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine, le operazioni di carico-scarico e gli operatori commerciali della fiera.

Alcune modifiche riguarderanno i sensi di marcia. In via Alessandro Volta istituzione del doppio senso di circolazione e divieto di sosta permanente su entrambi i lati (nel tratto di collegamento con piazzale Don Minzoni-Grandinetti-stazione ferroviaria) per facilitare la fluidità del traffico residuo. In via XX Settembre obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Alessandro Manzoni.

In via del tutto eccezionale per la sola giornata della fiera, viene revocata l’isola pedonale in piazza del Popolo (dal civico 19 al civico 45). Sarà pertanto consentita la circolazione e la sosta dei veicoli su tutta la piazza, offrendo uno sfogo importante per il parcheggio a ridosso del centro storico. La popolazione è invitata ad utilizzare le apposite aree di sosta strategiche e, in particolare, i piazzali antistanti lo stadio comunale “Soverchia” e il palazzetto dello sport “Ciarapica”, lo slargo “imbrecciato” situato in via Bramante, piazzale del Commercio, i parcheggi di via D’Alessandro e di piazzale Luzio.

Corpus Domini

Sempre nella giornata di domenica 7 giugno c’è un altro appuntamento importante per la città.

In questo caso a carattere religioso. La Vicaria di San Severino, infatti, celebra la solennità del Corpus Domini con la tradizionale e solenne processione che attraverserà il cuore del centro cittadino. Il corteo sacro prenderà il via alle ore 18.30 circa dalla chiesa di San Domenico e andrà verso viale Bigioli per immettersi in via Eustachio e raggiungere Piazza del Popolo dove i fedeli e le autorità effettueranno il giro completo. Il percorso proseguirà successivamente lungo via Ercole Rosa, per fare infine ritorno definitivo presso la chiesa di San Domenico.

Uffici comunali chiusi

In occasione della festa del patrono lunedì 8 giugno gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico. Sono comunque previste le seguenti reperibilità: Polizia locale per emergenze (tel. 0733641250), Manutenzioni per segnalazioni riguardanti la pubblica incolumità, la viabilità stradale, interventi per frane o criticità legate ad avverse condizioni meteorologiche (tel. 333 2952381), servizi demografici per denunce di morte (tel. 0733641256).