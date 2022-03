Crisi Ucraina: “Il Settempedano” la racconta con l’analista geopolitico Gianluca Bonci

L’Associazione Gopher, che da 25 anni edita “Il Settempedano”, la nostra testata giornalistica, organizza un incontro pubblico di informazione e approfondimento sulla guerra in Ucraina. Il relatore, di assoluto profilo accademico, è il dottor Gianluca Bonci, analista geopolitico e nostro concittadino, il quale parlerà della “Crisi Ucraina: a un passo dal baratro”.

L’incontro, aperto alla cittadinanza e rispettoso delle normative antiCovid, si terrà venerdì 1 aprile 2022, alle ore 18, nello Spazio Liberty di viale Bigioli.

Questa iniziativa vuole essere la prima di una serie di proposte che l’Associazione Gopher e “Il Settempedano” lanceranno alla città per celebrare, nel corso del 2022, un quarto di secolo di presenza attiva nel tessuto socio-culturale di San Severino.

Il dottor Bonci, oltre a essere un analista di geopolitica e relazioni internazionali, è plurilaureato e autore di molteplici opere di storia militare.

L’ultima, in ordine di tempo, è quella pubblicata nel 2021 con l’editore Newton & Compton dal titolo “Le vittorie dell’Esercito italiano”, in cui, tramite un’accurata analisi storica di nove tra le campagne e le battaglie più importanti dal Risorgimento a oggi, ha cercato di sfatare il mito di un’Italia povera di gloria militare, mettendo in luce i momenti in cui il suo esercito si è invece reso protagonista di straordinarie vittorie e di incorruttibile spirito di sacrificio. Fra l’altro, in passato, ha collaborato con importanti riviste e periodici come Focus Wars.