Parte da Villa Collio la 9^ edizione dell’Adriatico Cross Tour

Tutto pronto per la nona edizione del circuito di ciclocross che unisce Abruzzo, Marche e Umbria. Torna infatti anche quest’anno l’Adriatico Cross Tour, il circuito di gare di ciclocross che prevede tappe in Abruzzo, Marche e Umbria, giunto alla nona edizione sotto l’egida dei Comitati regionali Fci delle regioni interessate. Sono undici le tappe previste, dopo l’edizione ridotta – a causa della pandemia – dello scorso inverno.

La prima tappa è prevista domenica 3 ottobre a San Severino con il classico appuntamento del Trofeo Co.Bo. Pavoni che, dopo l’edizione in trasferta dello scorso anno in Ancona, questa volta torna nella sua sede tradizionale.

Seconda e terza tappa in Umbria con due seminovità, ovvero le gare di Terni (1° novembre) e Città di Castello (7 novembre), che erano state inserite in calendario anche lo scorso anno, ma non si erano poi potute disputare per i motivi legati alla pandemia.

Per la quarta e quinta tappa si torna nelle Marche, in provincia di Ancona, dove si correrà domenica 14 novembre a Pianello d’Ostra e domenica 28 novembre a Barbara (anche questa una seminovità, visto che lo scorso anno non è stata disputata pur essendo in programma).

Sesta tappa di nuovo in Umbria a Petrignano d’Assisi che torna ad ospitare la classica gara che andrà in scena il 5 dicembre (mentre lo scorso anno si era svolta in via del tutto eccezionale a Perugia).

Altra novità per la settima tappa che si disputerà l’8 dicembre a Castel di Lama, classico appuntamento del calendario Uisp Marche che da quest’anno raddoppia l’impegno ospitando una tappa anche dell’Adriatrico Cross Tour. La Uisp Marche collabora anche per altre tappe, come quella di San Severino, Barbara e per la tappa successiva, l’ottava, ovvero a Piane di Rapagnano, in programma il 12 dicembre.

Nona tappa completamente nuova a Pesaro il 19 dicembre, mentre per la chiusura due gare ormai classiche del calendario: a Sant’Egidio alla Vibrata il 24 dicembre e Montegranaro il 26 dicembre, quando si terrà anche la premiazione finale del circuito.