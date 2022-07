L’ufficio Servizi sociali del Comune informa che sta procedendo al pagamento del Cas, il Contributo autonoma sistemazione, relativo al mese di maggio. La misura, come noto, è destinata a chi si è visto la casa distrutta, lesionata o sgomberata a seguito delle scosse di terremoto del 2016.

Complessivamente sono 397 le famiglie settempedane destinatarie dell’aiuto per un importo complessivo di 300.417,54 euro.

Lo stesso ufficio ricorda agli interessati di aggiornare tempestivamente ogni variazione riguardante il proprio nucleo familiare, qualsiasi spostamento e l’eventuale nuova sistemazione avente carattere di stabilità o la revoca dell’inagibilità della propria abitazione, come pure l’eventuale variazione del proprio Iban e del conto corrente.

Intanto resta fissata al 15 settembre la scadenza per la presentazione della dichiarazione di persistenza dei requisiti per il mantenimento delle forme assistenziali sisma, vale a dire contributo di autonoma sistemazione, Sae, Mapre e invenduto Erap. La dichiarazione sarà telematica, con accesso diretto alla piattaforma elettronica da parte dei cittadini dotati di strumenti di identificazione digitale (Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei Servizi). Sono in corso di valutazione strumenti di supporto per i cittadini che ne sono sprovvisti. Maggiori dettagli circa la modulistica e le modalità d’invio delle dichiarazioni saranno comunque comunicate sul sito dell’ufficio del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.