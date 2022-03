Comuni di San Severino e Castelraimondo insieme per accedere ai Fondi del Pnrr

Voto unanime del Consiglio comunale per la convenzione tra le Amministrazioni locali di San Severino e Castelraimondo per il servizio associato mirato alla richiesta di contributi e all’eventuale gestione di investimenti e progetti di rigenerazione urbana.

La proposta che si discuteva in aula, presentata per poter partecipare a un bando per l’ottenimento di un finanziamento statale legato ai fondi del Pnrr per effettuare interventi proprio di questo tipo, ha trovato pieno appoggio in tutti i componenti dell’Assise settempedana.

La legge Finanziaria per l’anno 2022 ha stanziato, infatti, 300 milioni di euro per interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Tale finanziamento può essere utilizzato per opere riguardanti la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree, ma anche per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive, o per la mobilità sostenibile.

I contributi possono essere richiesti dai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15 mila abitanti, con una quota massima di 5 milioni di euro. Associandosi con quello di Castelraimondo il Comune di San Severino, che risulterebbe come ente capofila, rientrerebbe quindi in tale fattispecie.

Con l’intesa tra le due realtà locali è stata anche stabilita la ripartizione economica spettante a ciascuno dei due Comuni.