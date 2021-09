In Spagna Andrea Nasso è arbitro ai Mondiali di tiro alla fune

C’è anche l’arbitro Andrea Nasso al Campionato del mondo di tiro alla fune outdoor 2021 che si sta svolgendo a Getxo, nei Paesi Baschi, e terminerà domenica 19 settembre. Il “nostro” direttore di gara internazionale vanta già una brillante carriera da direttore di gara, maturata ai massimi livelli mondiali. Nel febbraio del 2020 è stato impegnato ai Mondiali in Irlanda, mentre nel 2018 era volato fino in Sud Africa proprio per dirigere le sfide iridate, come aveva fatto in precedenza in Svezia e agli Europei 2017 in Inghilterra.

Uno dei campi di gara



In campo troviamo pure la squadra tricolore guidata dal coach Guido Bellinazzi (affiancato da Giorgio Rizzante). E’ di scena nella competizione riservata alle Nazionali per le categorie 580 kg mista, con 4 uomini e 4 donne, e nella 640 kg men, composta da 8 uomini.

In particolare nella categoria 580 kg mista la formazione azzurra ha vinto la medaglia d’argento piazzandosi dietro solo ai tedeschi del club Allgäu Power Zell e facendo meglio degli olandesi del team Valleitrekkers.