Calcetto, Nardi segna il 3-2 e Avenale torna a casa sconfitto

Riscatto immediato del Serralta alla sconfitta di Fabriano grazie ad una vittoria importante contro una squadra di vertice come l’Avenale. Finisce 3-2 una partita tirata e combattuta, ben giocata dai gialloblù che vanno sul doppio vantaggio per poi subire il ritorno degli ospiti che arrivano al pari, ma alla fine il guizzo di bomber Nardi è decisivo e definitivo per un successo che spinge il Serralta a quota 22 a ridosso delle formazioni di metà classifica. Prossimo impegno, ancora in trasferta, sul campo della Sangiustese squadra con ambizioni play off.

Cronaca

A distanza di tempo il Serralta torna sul proprio campo per affrontare un ostacolo duro quell’Avenale che corre per i play off. I locali, dopo un paio di ottimi risultati, sono caduti nel turno precedente e vogliono riscattarsi. L’avvio dimostra che le intenzioni dei gialloblù sono serie e il gol del vantaggio è praticamente immediato. Dopo due minuti dal fischio d’avvio è Nardi ad infilare con freddezza il portiere ospite con un preciso tiro da centro area su assist da sinistra di Pellegrini. Ancora Nardi poco dopo va a calciare con Mugliaroli che para di piede. Al 12’ bella imbucata di Pellegrini per Malandra, partito titolare in questa serata, che prova a sorprendere il portiere che però è attento e chiude lo specchio. Il primo tentativo dell’Avenale è affidato a Gianfelici che palla che, deviata, va sulla traversa. Al 21’ Pellegrini ci prova in prima persona trovando Mugliaroli pronto alla deviazione. Al 24’ prodezza di Bonci che vale il raddoppio: l’attaccante parte sulla sinistra, arriva sul fondo e poi trova la traiettoria giusta ed imparabile da posizione impossibile. Passa poco e Malandra impegna ancora l’estremo cingolano. Poco prima del riposo l’Avenale accorcia con un diagonale da sinistra di Bonservizi. Partita riaperta che lo diventa ancor di più in avvio di ripresa quando un contropiede ospite conduce al gol di Squadroni su passaggio di Banchetti. Nardi non ci sta e dopo due minuti inventa un super tiro dalla distanza che vale il nuovo vantaggio gialloblù. Salta l’illuminazione al Palas Ciarapica e il match si ferma. Sono otto i minuti di sospensione poi si può riprendere a giocare. Al 22’ Gianfelici coglie il secondo palo personale di serata. Nel finale sale in cattedra Vignati che per due volte ferma i tentativi dell’Avenale: prima parata su tiro ravvicinato di Banchetti, poi replica su Squadroni. Finisce qua con il Serralta che tiene il prezioso minimo vantaggio e festeggia per una bella impresa.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Palazzesi, Ciriaco, Dialuce, Bonci, Chinigioli, Gashi, Migliozzi, Moscoloni, Pellegrini, Malandra, Nardi. All. Falsetti

Roberto Pellegrino