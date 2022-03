Basket, un manipolo di ragazzi espugna il campo di Pedaso

Miracolo sportivo a Pedaso dove la Rhütten si impone per 78-72 alla seconda della classe nonostante ben sei assenze sul parquet e dovendo rinunciare anche al diesse Guido Grillo, bloccato a casa da un attacco febbrile. «I ragazzi mi hanno fatto un grande regalo – esordisce scherzando proprio il direttore sportivo biancorosso – andando a vincere contro la seconda forza del campionato Pedaso. Agli infortunati Nicolò Grillo (il figlio del diesse ha subìto di recente la rottura dei legamenti, stagione finita, ndr), Potenza e Cruciani (anche per il capitano se ne riparla al prossimo campionato, ndr) si sono aggiunti i positivi al Covid Tortolini, Cingolani e Giuliani, cosicché il nostro coach Alberto Sparapassi è stato costretto per arrivare a 10 giocatori a convocare Della Rocca, appena tornato in settimana dall’infortunio di dicembre e due esordienti, i nostri giovani Buttafuoco e Boccuzzi. Senza lunghi di ruolo siamo riusciti a fare una partita coraggiosa, i 7 entrati in campo hanno dato tutti il massimo e siamo stati premiati». I parziali testimoniano l’ardore dei settempedani che, sotto di 4 lunghezze dopo il quarto d’avvio, 28-24, hanno risalito la china (36-44 all’intervallo lungo) con grande precisione dalla linea dei 6,75m. e sono rimasti a condurre fino alla fine: 53-62 al 30’, 72-78 il finale. Alla luce degli ultimi risultati, considerato che il Porto Sant’Elpidio ha perso a Morrovalle 61-51, se nell’ultimo recupero di domani, lunedì 21 marzo, sul neutro di Pollenza con palla a due alle 21.00, proprio contro Morrovalle, la Rhütten dovesse vincere, scavalcherebbe il P.S.Elpidio e chiuderebbe la regular season in terza piazza solitaria. I biancorossi confidano in un altro miracolo…

RHÜTTEN: Ortenzi 19 (4 tiri da 3 punti), Fucili 11 (1 t. da 3p.), Luciani 10 (2 t. da 3p.), Massaccesi 19 (2 t. da 3p.), Cobanaj 8, Uncini 9 (1 t. da 3p.), Severini 2, Della Rocca n.e. Buttafuoco n.e. Boccuzzi n.e. All. Sparapassi.

Luca Muscolini