Unione montana: stanziati 14 milioni di euro per il settore sociale

Ammonta a quasi 14 milioni di euro lo stanziamento per il sociale da parte dell’Ambito territoriale 17 presso l’Unione montana Potenza Esino Musone di San Severino. A concorrere alla spesa, oltre all’ente comunitario, sono naturalmente anche i Comuni e le strutture residenziali presenti sul territorio.

Il bilancio sulle attività in essere, tutte confermate anche per il 2022, è stato stilato dal Comitato dei sindaci guidato dal presidente dell’ente comunitario, Matteo Cicconi.

L’intervento più rilevante, quasi 9 milioni e 400 mila euro, resta destinato alla non autosufficienza degli anziani. Altri 1,8 milioni di euro per i disabili, quasi 1,5 milioni di euro se ne andranno per la famiglia, mentre la povertà vede destinate risorse per 350 mila euro.

Nelle varie voci figurano il servizio sociale professionale, per altri 230 mila euro circa, la salute mentale, per quasi 140 mila euro. Le altre voci di spesa sono, invece, destinate alle politiche giovanili, agli immigrati, alle dipendenze patologiche, all’inserimento lavorativo, al servizio civile e al taxi sociale.