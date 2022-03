Passa la “Tirreno-Adriatico”: strada chiusa e uscita anticipata per alunni di “Luzio” e Medie

E’ iniziata ieri a Lido di Camaiore la 57esima corsa ciclistica a tappe “Tirreno – Adriatico”, che si concluderà il 13 marzo a San Benedetto del Tronto. Qui nelle Marche la carovana arriva venerdì 11 marzo con la tappa che da Sefro porta i ciclisti a Fermo dopo 155 km e 2310 metri di dislivello. Una frazione breve ma è la regina ‘dei muri’ con i classici strappi fermani. Si parte alle 13.10 da Sefro e si tocca Castelraimondo (13.27), San Severino (13.42), Cesolo (13.48), Colcerasa (14), Valico di Pietra Rossa (14.07), Cingoli (14.16), Grottaccia (14.30), Chiesanuova (14.35), Treia (14.41), Pollenza (14.55), Piane della Rancia (15), Sforzacosta (15.06), Piediripa (15.14), Monte San Giusto (15.33), Montegranaro (15.37), Gpm a Monte Urano (15.49), Sant’Elpidio a Mare (15.54), Santa Caterina (15.58), Tre Archi (16), Lido di Fermo (16.11), sprint a Capodarco (16.23), Fermo (16.33), Caldarette (16.38), Gpm a Madonna d’Ete (16.48) e arrivo a Fermo alle 17. Una grande vetrina di risonanza per i piccoli centri come Sefro e una sorta di piccola Liegi verso Fermo dove, viste le vittorie precedenti dei campioni del mondo Argentin negli anni ’80 e poi Sagan, si attende l’iridato Alaphilippe.

La corsa, proveniente da Castelraimondo, percorrerà la “361” fino alla rotatoria del Glorioso per poi proseguire sulla “502” in direzione Cesolo – Cingoli. Il traffico sarà interdetto con una chiusura totale, su disposizione della Questura di Macerata, in questi tratti orientativamente tra le ore 13 e le ore 14.

Visto l’impegno della Polizia locale nella viabilità per il passaggio della corsa, gli alunni dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” usciranno in anticipo: quelli della Secondaria alle ore 12.05, così come quelli della Primaria “Luzio” classi 4^A e B. Cinque minuti dopo usciranno gli alunni della Primaria “Luzio” frequentanti le classi 1^A e B, 2^A e B, 3^A e B, 5^ A e B (ore 12.10).

Gli alunni delle Scuole Primarie Luzio e Cesolo iscritti al tempo pieno e gli alunni delle Scuole dell’Infanzia usciranno regolarmente come negli altri giorni.