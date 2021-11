Settempeda, sconfitta di rigore a Castelraimondo (1-0)

La seconda vittoria casalinga e del campionato permette alla Folgore Castelraimondo di raggiungere in classifica la Settempeda che perde per la terza trasferta di fila e frena in maniera brusca nel tentativo di dare continuità ai risultati positivi dopo il successo nell’ultimo turno. Una prova incolore quella dei biancorossi che sbagliano approccio e giocano un brutto primo tempo dove mancano intensità, ritmo e reattività. Male anche la fase offensiva con poche azioni ficcanti e in pratica zero palle gol. Qualcosa la Settempeda ha provato a fare ad inizio ripresa, ma in generale la giornata è stata non buona e la prestazione deludente specie per una gara ritenuta alla vigilia importante per tirarsi fuori dalla zona play out. Match deciso nel finale da un calcio di rigore, episodio anche dubbio e viziato da un fiuorigioco apparso netto, ma al tirar delle somme la Folgore ha meritato i tre punti per quanto messo in campo e per quello che è riuscita a creare e le possibilità per andare a segno ci sono state, alcune fallite e altre neutralizzate da Palazzetti (il migliore dei suoi).

La cronaca

Sfida da punti salvezza quella che va in scena sul sintetico del Comunale di Castelraimondo tra la Folgore e la Settempeda. Senza Passarini e Leonelli e con Sparvoli e Simone Lori in panchina, mister Carucci vara un 4-2-3-1 che vede l’ex Galuppa centrale di difesa e Pallotta prima punta con Bisbocci largo a sinistra e con Midei sulla trequarti. In casa biancorossa sono fuori Rossi, Capenti, Minnucci e Marasca, mentre tornano fra i convocati Caracci, Broglia e Forresi che siedono in panchina. Per dieci undicesimi la formazione è la stessa del turno precedente con l’unica novità rappresentata da Orlandani a centrocampo che si unisce a Farroni e Miconi. Palazzetti è tra i pali con davanti Campilia, Mulinari e Latini. Esterni Del Medico e Botta. Coppia d’attacco Borioni/Rocci. Dopo un avvio di studio e molto tattico, arriva il primo guizzo di Pallotta che stoppa al volo un lancio centrale che scavalca Mulinari e il numero 11 arriva davanti a Palazzetti che gli esce tra i piedi. Il contatto c’è con Pallotta che finisce a terra. Sembra fallo da rigore ma non per l’arbitro che fa proseguire. Subito dopo destro di Bisbocci dal limite verso l’angolino basso sulla destra di Palazzetti che blocca in tuffo. Al 22’ una respinta della difesa biancorossa viene raccolta da Midei che calcia rasoterra sfiorando il palo. Si va dall’altra parte e tocca alla Settempeda protestare per un contatto in area ai danni di Rocci lanciato da Borioni. Anche in questo caso sembra fallo da rigore ma Alighieri fa segno di giocare. Al 26’ Mancini trova con un assist rasoterra il ben piazzato Midei che può calciare con tutto lo specchio davanti ma il destro è debole e centrale. Al 37’ c’è il primo corner del match ed è in favore della Folgore. Cross teso per la girata di testa di nBisbocci con pallone diretto a fil di palo. Sembra gol ma Palazzetti compie un’autentica prodezza andando a deviare con un volo la sfera sul fondo. Dopo l’intervallo la Settempeda sembra mostrare altro piglio e alzando i ritmi e il baricentro guadagna metri anche se i pericoli per Tafa sono inesistenti. Azione prolungata degli ospiti che alla fine vede Farroni entrare in area da sinistra e con un dribbling stupendo (passa in mezzo a due) si crea lo spazio per calciare verso la porta ma al momento topico viene stoppato da un difensore. Passano i minuti e l’equilibrio è evidente anche se i locali piano piano tornano a farsi vedere. Sugli sviluppi di una punizione Belli può appoggiare di testa dopo un rinvio corto di Palazzetti ma la mira è imprecisa. Al 23’ Mancini sfonda a destra e dal fondo mette un pallone rasoterra che Palazzetti alza in angolo deviando di piede. Poco dopo il colpo di testa di Galuppa è centrale e non crea problemi al numero 1 ospite. Intorno alla mezzora il Castelraimondo si fa pericoloso in almeno tre circostanze: destro di Bisbocci fermato in tuffo da Palazzetti, altro tiro dal limite a giro largo di poco e, infine, colpo di testa da buona posizione che non trova lo specchio. Al minuto 42 si decide il match. Gega perde palla in disimpegno al limite dell’area, Botta non riesce a liberare e il suo tocco mette in azione Bonifazi che è tutto solo in area (il neo entrato sembra partire in evidente fuorigioco non visto dall’arbitro). Contatto con Palazzetti che esce colpendo in maniera evidente l’avversario. Rigore, che ci sta, e rosso per il portiere biancorosso (per il regolamento sarebbe giallo). Dopo qualche minuto e dopo l’ingresso di Caracci fra i pali (tornato disponibile dopo l’infortunio), si può andare all’esecuzione dagli undici metri della quale si incarica Bisbocci. Destro rasoterra che spiazza Caracci e regala il vantaggio ai locali. Per la Settempeda situazione complicatissima e la pur volitiva reazione, quasi disperata, non sortisce effetto alcuno e, dopo 6 minuti di recupero, la gara finisce con il successo della Folgore e un brutto ko per i biancorossi che ora dovranno avvicinarsi al meglio alla difficile sfida di sabato prossimo contro il quotato Pollenza.

IL TABELLINO

FOLGORE CASTELRAIMONDO-SETTEMPEDA 1-0

MARCATORI: 42’st Bisbocci su rigore

FOLGORE: Tafa, Belli, Granili, Lori Simone(28’st Lori Giacomo), Di Filippo, Galuppa, Mancini(49’st Binanti), Rossi, Bisbocci, Midei(37’st Mogliani), Pallotta(37’st Bonifazi). A disp. Savi, Giuli, Todesco, Cicconi, Sparvoli. All. Carucci

SETTEMPEDA: Palazzetti, Del Medico, Botta (41’ st Caracci), Latini, Campilia, Mulinari (30’ st Gega), Miconi (12’ st Broglia), Orlandani (45’ st Panicari), Borioni, Farroni (30’ st Sfrappini), Rocci. A disp. Sparvoli, Falistocco, Forresi, Rossi Jacopo. All. Ruggeri

ARBITRO: Alighieri di San Benedetto del Tronto

NOTE: espulso 39’st Palazzetti. Ammoniti: Midei, Carucci, Lori Giacomo, Sfrappini, Latini, Bisbocci. Angoli: 3-3. Recupero: pt 1’, st 6’

Roberto Pellegrino