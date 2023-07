Settempeda ancora protagonista sul mercato con un altro colpo di rilievo. A completare il reparto offensivo arriva Mattia Cappelletti. Attaccante giovane (classe 2001), ma già con una buona esperienza maturata in queste più recenti stagioni in cui ha indossato le maglie di Appignanese e Caldarola, formazione dalla quale arriva, sempre in Prima Categoria. Nel torneo scorso, disputato da titolare, è stato autore di buone prestazioni condite da qualche gol. Elemento interessante e di prospettiva con sicuri margini di miglioramento e con quelle caratteristiche che servivano ai biancorossi per poter completare al meglio il proprio parco attaccanti. Cappelletti, infatti, risponde perfettamente alla figura di prima punta classica che la Settempeda voleva e che ha cercato in queste settimane e il giovane prospetto cresciuto nel Chiesanuova (vi ha militato in Promozione) sembra proprio il profilo giusto. Forte fisicamente, abile nel proteggere palla e nel far salire la squadra, elemento di lotta e di grinta, Cappelletti sarà senz’altro molto utile come alternativa o come titolare al fianco degli altri elementi che comporranno l’attacco biancorosso, permettendo soluzioni differenti a mister Ferranti che avrà molte opzioni di scelta fra gli attaccanti che gli sono stati messi a disposizione, tutti con qualità importanti.

Roberto Pellegrino