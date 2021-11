Volley: doppio successo per Sios Novavetro e Tormatic

La Sios-Novavetro, pur non giocando al meglio, porta a casa il risultato contro Montegiorgio Volley. L’ultimo posto in classifica degli avversari poteva far pensare a una partita facile sulla carta, ma così non è stato. La formazione ospite parte in modo aggressivo mettendo in difficoltà i padroni di casa che non riescono a reagire. Sul 17-21 va al servizio il giovane Ferrara che con una serie di battute float fa saltare la ricezione del Montegiorgio permettendo alla Sios il recupero e il sorpasso chiudendo sul 25-21. Partenza a razzo nel secondo set, dove i ragazzi della Sios Novavetro si portano agevolmente sull’8 a 2 prima di incappare iu una serie di errori che riportano in parità il match sul risultato di 11-11. Coach Pasquali manda in campo l’opposto Romitelli e la banda Giorgi, al posto del duo Marinozzi-Rizzuto. I cambi danno l’effetto sperato e la Sios porta a casa il set con il parziale di 25-19. Terzo set a senso unico: i padroni di casa spingono sull’acceleratore e chiudono l’incontro sul 25-15.

Complimenti ai ragazzi di Montegiorgio che nonostante una classifica non felice, hanno portato in campo la giusta cattiveria e hanno messo in difficoltà la Sios Novavetro. Appuntamento a sabato prossimo con l’ultimo match del girone di andata contro Banca Macerata.

Dopo la vittoria della Sios anche le ragazze settempedane vincono 3-0 lo scontro al vertice – che vale il primo posto solitario – in casa dell’Esavolley.

Con i parziali di 20-25, 19-25 e 23-25 la Tormatic continua la sua striscia positiva portando a 6 le vittorie consecutive. La classifica vede le nostre ragazze prime con 5 punti di stacco sulla seconda che è proprio la squadra uscita sconfitta questa sera.