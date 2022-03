Borioni e Aronne: “Si parla di collaborazione, ma l’Amministrazione non fa nulla per lavorare insieme”

I consiglieri Aronne e Borioni replicano con questa nota al comunicato del Comune sul carnevale annullato.

“Ci lasciano perplessi i toni a dir poco indispettiti della risposta alla sollecitazione sul carnevale e, in linea con la posizione espressa dai colleghi di minoranza, ribadiamo che come forze di opposizione abbiamo il dovere morale e istituzionale di vigilare, osservare e porci a garanzia di correttezza e trasparenza dell’azione dell’Amministrazione. E nessuna efficacia ha e potrà avere questo tono intimidatorio nei confronti di quelli che sono gli strumenti democraticamente concessi a una forza di opposizione, nell’ambito del lavoro che svolge per la sua città. E se collaborare vuol dire lavorare insieme, allora inizi la maggioranza a farlo, dal momento che nessuna importante decisione è stata assunta consultando prima le opposizioni: nulla sulla bretella, nulla sull’Assem, nulla sul Cosmari, nulla sulla Casa di riposo, sul cimitero cittadino, e nulla ancora, e più grave visti i fatti recenti, sulla politica sanitaria.

Non solo… la verità è che l’Amministrazione è anche ostativa: le delibere del Consiglio comunale vengono emesse all’ultimo momento utile, in modo da non permettere alle opposizioni di studiarle a fondo. Per sapere le cose occorre sempre fare interrogazioni, alle quali viene risposto il più delle volte con il solito compitino, in maniera incompleta e faziosa. E quando in ottica collaborativa forniamo una buona idea non si riceve nessuna risposta.

Ci chiediamo quale collaborazione possa rivendicare la sindaca, che per prima non riceve i moltissimi cittadini che da mesi hanno fatto richiesta di udienza e non hanno avuto riscontro, alla quale è stato chiesto, purtroppo invano, di istituire un tavolo periodico in cui incontrare le parti sociali e tutti i capigruppo anche di opposizione…”.

Alessandra Aronne e Francesco Borioni