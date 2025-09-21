Sabato 27 settembre c’è Lube-Modena al palas “Ciarapica”: ecco come acquistare i biglietti

Sabato 27 settembre (ore 17) il palas “Ciarapica” ospita l’amichevole fra la Lube di coach Giampaolo Medei e la Valsa Group Modena allenata da Alberto Giuliani.

L’evento, curato dalla “San Severino Volley”, si ripete a distanza di un anno dalla prima edizione. Il sold out del settembre 2024 e la vittoria per 3-1 della formazione cuciniera scaldarono il cuore dei tifosi marchigiani trasformando un match amichevole in un ghiotto antipasto del campionato più bello del mondo. Quest’anno, la riproposizione del faccia a faccia sullo stesso campo tra biancorossi e canarini è la ciliegina sulla torta per il cinquantesimo compleanno della società di San Severino, fondata nel lontano 1975.

Acquisto diretto e ritiro dei biglietti presso la biglietteria del PalaCiarapica in viale Mazzini

Orari botteghino PalaCiarapica:

giovedì 25 e venerdì 26 settembre dalle 18.30 alle 21; sabato 27 settembre, giorno della gara, dalle 10 alle 12 e dalle 15 a inizio match.

Vendita online:

acquisto tramite mail: solo con pagamento BONIFICO BANCARIO ISTANTANEO a ASD SAN SEVERINO VOLLEY

IBAN : IT11Q0845669150000000000218

Causale Bonifico : numero biglietti – cognome e nome -evento (esempio: n.05 biglietti ROSSI MARIO partita amichevole 27/09/25).

Si accettano le prenotazioni e i bonifici pervenuti entro giovedì 25 settembre inviando copia del bonifico all’email stampa@sanseverinovolley.it e specificando nella mail i seguenti dati:

-cognome, nome, telefono e numero biglietti acquistati.

Ritiro biglietti acquistati mediante bonifico:

sabato 27 settembre dalle 15 in poi portando copia del bonifico e dell’email inviata.

Prezzo unico biglietto

10 euro.

Biglietto omaggio (su richiesta)

Bambini fino a 6 anni .

Per info e accrediti stampa mandare una mail a stampa@sanseverinovolley.it.