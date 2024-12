Al teatro Italia i tradizionali auguri natalizi dell’Avis a donatori e volontari

Un momento di grande significato e partecipazione ha segnato il tradizionale incontro annuale di tutti i soci della sezione Avis di San Severino, dedicato allo scambio di auguri e alla consegna del pacco di Natale. La cerimonia si è svolta al teatro Italia e ha visto la partecipazione di tanti volontari e donatori. All’evento erano presenti gli amministratori locali e i responsabili dell’associazione: la presidente Cinzia Fagiolini, il vice presidente Dino Marinelli, i membri del consiglio direttivo, nonché la presidente provinciale dell’Avis, Morena Soverchia.

Durante la cerimonia è stato reso omaggio ai donatori scomparsi nel corso del 2024 con la consegna di una targa ricordo ai familiari, un momento toccante e di profonda commozione.

Nel suo intervento il sindaco Rosa Piermattei ha sottolineato l’importanza della missione portata avanti dai volontari e dai donatori dell’Avis, evidenziando come il dono del sangue rappresenti un atto di straordinaria solidarietà. Inoltre ha rivolto un ringraziamento speciale alla presidente Cinzia Fagiolini per il suo impegno instancabile alla guida di un’associazione che rappresenta un pilastro fondamentale per la comunità settempedana.

La presidente Fagiolini, a nome di tutto il consiglio direttivo, ha espresso gratitudine verso i donatori e i volontari che, con il loro gesto, fanno la differenza nella vita di tante persone. La cerimonia si è conclusa con uno scambio di auguri caloroso, un momento di condivisione che ha sottolineato l’importanza della solidarietà e del lavoro di squadra per il bene comune.