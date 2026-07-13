Si alza il sipario sulla 35^ edizione del “San Severino Blues”: quattro serate al Castello

Dal 16 luglio al 14 agosto nove concerti in sei città. San Severino ospita nel magnifico scenario di Castello al monte, sotto la Torre degli Smeducci, ben quattro serate con artisti internazionali e marchigiani.

Il San Severino Blues Marche Festival presenta così la sua 35^ edizione.

Giovedì 16 luglio si apre alla grande con la Regina del Blues di Detroit, Thornetta Davis, accompagnata dalla ZBlues band. La cantante, autrice ed artista discografica indipendente ha vinto ben trenta Detroit Music Awards e il massimo riconoscimento mondiale dei Blues Music Awards 2023, 2025, 2026 quale miglior artista soul blues femminile dell’anno. Nel corso della sua carriera si è esibita e ha condiviso il palco con leggende come Bob Seger, BB King, Ray Charles.

Venerdì 17 luglio il festival accoglie il ritorno sulle scene internazionali di uno dei musicisti più originali del blues moderno, il guitar hero rock blues Eric Sardinas. Cresciuto a pane e Delta Blues, il chitarrista della Florida, mancino che suona da destro, è famoso per i suoi live incendiari e per il suo amore viscerale per la chitarra resofonica elettrica. Ha debuttato sotto l’ala di Johnny Winter e ha conquistato la stima di Steve Vai.

Sabato 18 luglio arriva da New Orleans un fantastico sestetto, Kevin Sonny Gullage & The Blues Groovers, che, unendo soul, rhythm and blues e blues classico, porta avanti lo spirito del Bayou. Il giovane cantante e tastierista leader della band a soli 18 anni ha suonato al New Orleans Jazz & Heritage Festival, a 19 anni è diventato artista residente del BB King Blues Club della sua città. L’album “Go Be Free” gli è valso la nomination ai Blues Music Award come miglior artista emergente.

Domenica 19 luglio Marche Blues Connection chiude la 4 giorni settempedana con Spaghetti Blues band, il quartetto ascolano animato dal swing e dal sound rock, e gli EightBalls, la band maceratese appassionata di soul e rhythm and blues degli anni ’60 e ’70.

I concerti iniziano alle ore 21.15, quelli di Thornetta Davis, Eric Sardinas e Kevin Gullage con ingresso a 15 euro, mentre per le band marchigiane l’ingresso è libero. I biglietti sono acquistabili in online su vivaticket.com, nelle biglietterie fisiche Amat della regione e alla biglietteria del castello dalle ore 20. L’Amministrazione comunale mette a disposizione per raggiungere Castello al monte un bus navetta, che dalle ore 20, a ciclo continuo, partirà dalla fermata Contram di via Ercole Rosa, di fronte alla chiesa di San Domenico in centro. Al castello gli spettatori troveranno un punto ristoro con cibo e bevande.

Il tour itinerante

Sabato 25 luglio a Esanatoglia, nel Castello Malcavalca, si terrà il concerto di Gabriel Delta, chitarrista e cantante argentino capace d’intrecciare culture e suoni che partono dal Mississippi, attraversano l’Africa e l’America Latina, fino a raggiungere l’Europa.

Sabato 8 agosto il giardino dell’Enoteca del Mig di Cupramontana ospiterà Lakeetra Knowles e Francesco Pìu: la voce soul, potente e armoniosa, della cantante americana si fonde con la chitarra del bluesman sardo che ha suonato con Tommy Emmanuel, Eric Bibb, Jack Johnson.

Martedì 11 agosto in piazza Vittorio Emanuele II di Cingoli arriva l’esplosivo trio folk-rock-blues The Crowsroads, con il loro sound essenziale, ruvido e coinvolgente. Hanno collaborato con Sarah Jane Morris e Frankie Chavez e hanno aperto concerti di Fabio Treves, Stef Burns, Robben Ford. Il 12 agosto nel piazzale Gerani di Matelica la scena è tutta per Ty Le Blanc, la cantante americana di origine creola, il cui stile soul affonda nelle sue radici africane e francesi.

Venerdì 14 agosto nel centro storico di Gagliole chiuderà la rassegna il concerto di due virtuosi d’eccezione: il tastierista ed armonicista spagnolo Victor Puertas e il chitarrista italiano più famoso nel mondo, Luca Giordano con il loro progetto musicale “Night Time Boogie”.

Infoline 339.6733590

www.sanseverinoblues.com