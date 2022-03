Fai, concorso #greenfuture: selezionato progetto degli studenti del “Bambin Gesù”

L’articolo 9 della Costituzione dichiara: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Proprio partendo da questo articolo, il FAI ha indetto, all’interno del progetto “Ambiente: tutto ciò che ci circonda. Cosa sapere e come agire per diventare i cittadini di domani”, il concorso nazionale per le scuole di ogni ordine e grado “#greenfuture”.

Obiettivo degli studenti partecipanti è quello di trovare un sito, un luogo verde del territorio bisognoso di cure, e proporre delle idee per recuperare lo spazio individuato. Più di mille sono i gruppi di studenti che hanno partecipato inviando al FAI svariate proposte per riqualificare diverse aree del territorio italiano, ma ne sono stati selezionati circa quattrocento: uno dei gruppi scelti fa parte della classe 2^ A, del Liceo delle Scienze umane dell’Istituto “Bambin Gesù”. Il progetto selezionato è stato realizzato dal gruppo composto da Carlotta Siroti, Giorgia Silvetti e Beatrice Falconi: le tre studentesse hanno scelto come luogo da segnalare il “Parco della Pace” a Tolentino.

Dichiarano le ragazze: «Come prima fase, abbiamo scattato e inviato una foto del luogo da noi scelto allegando una sua breve descrizione dove spieghiamo il perché lo riteniamo importante. Abbiamo pensato a questa zona dal momento in cui è in forte abbandono. È un bel luogo che potrebbe essere rivalutato con le giuste azioni, ripulendolo, piantando nuovi alberi, installando dei lampioni per una migliore illuminazione, aggiustando il ponte di legno già presente e magari progettando anche un’area attrezzata ad hoc per la socialità: rinvigorendo questo spazio, si potrebbero far riavvicinare i cittadini a questa splendida area verde troppo trascurata».

Le professoresse coordinatrici del gruppo e del progetto sono Shura Oyarce Yuzzelli e Silvia Paparelli: «Siamo soddisfatte della selezione! Ora manca la seconda parte, quella finale, la realizzazione del video/presentazione dove illustrano, dettagliatamente, l’idea di progetto di recupero. Ma, comunque vada, siamo felici di essere stati scelti dalla giuria: è pur sempre un’occasione per mettere in primo piano il problema del rapporto tra l’uomo e la natura, tra l’uomo ed il pianeta, oggi più che mai complesso e fondamentale per il futuro di tutti noi».

Quindi, il prossimo passo è la preparazione del video finale da inviare per l’ultima fase della gara. Dopo l’invio, dovranno aspettare l’esito (previsto per maggio): saranno sei le squadre che verranno premiate e i vincitori saranno invitati, in primavera, ad una cerimonia durante la quale riceveranno, in premio, dei materiali didattici.

Silvio Gobbi