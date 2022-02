“Fuoriclasse dell’amore”: Venanzo e Alessandra insieme da 45 anni

Oggi, domenica 20 febbraio, alle 11.30, nella chiesa di San Domenico, don Aldo Romagnoli ha di nuovo benedetto Venanzo Corridoni e Alessandra Aquilanti, celebrando una messa intima in occasione del loro 45esimo anno di matrimonio.

Forse bisognerebbe rispettare la tradizione e festeggiare le Nozze d’oro allo scadere del 50esimo anno… Forse….

Forse bisognerebbe farlo in privato, senza troppo rumore o eco, per non mancare di rispetto a chi non ha potuto raggiungere questo traguardo… Forse…

In questi ultimi anni abbiamo compreso quanto tutto sia precario e imprevedibile. Che la paura, la rabbia, la frustrazione e soprattutto la divisione sono all’ordine del giorno.

Il male ci raggiunge all’improvviso.

La sola risposta che abbiamo è la condivisione del bene.

Del bene ad ogni costo.

Del bene, nonostante.

Questi due “fuoriclasse” dell’amore ne sono un esempio. Dell’amore che quando è così… sfacciatamente evidente può essere solo condiviso.

La vostra famiglia è riunita per festeggiare, insieme a voi, il vostro ANNO IN PIÙ!!!! Bravi ragazzi, continuate così!