Serralta: si è spento Domenico Cruciani, l’ultimo dei maestri norcini

Serralta piange la scomparsa di un serraltano doc come Domenico Cruciani, conosciuto col soprannome di Minco de Paletta. Aveva 89 anni ed era il papà di Gianfranco, Giovanni e Gilberto, tre “colonne” del Comitato e della frazione, come del resto lui stesso. Fin quando la salute lo ha sostenuto, Domenico è stato uno dei norcini più richiesti del territorio: andava di casa in casa ad aiutare la gente di campagna a fare la tradizionale pista del maiale. Un’arte, potremmo considerarla; uno dei riti più importanti dell’inverno e Minco de Paletta era un maestro.

Domenico Cruciani



A parte questo, Cruciani sr era molto benvoluto e con la sua famiglia ha segnato la storia degli ultimi decenni della frazione. Molto legato alla moglie Armida Pierigè (venuta a mancare tre mesi fa), Domenico l’ha voluta seguire immediatamente nell’altra vita. E ora li possiamo immaginare di nuovo insieme, felici, fra gli angeli del cielo.

I funerali saranno celebrati martedì 22 febbraio alle ore 14.15, partendo dalla Sala del commiato “Il Tempio degli Angeli” per la chiesa del Torrone.