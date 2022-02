Basket, la Rhutten strapazza il quintetto di Civitanova (71-43)

La Rhütten San Severino liquida per 71-43 gli 88ers Civitanova nonostante le perduranti assenze di Severini, Luciani, Della Rocca e capitan Cruciani (frattura del malleolo, stagione finita) e l’infortunio alla caviglia a gara in corso subìto da Potenza, che ha chiuso anzitempo la contesa. Contro i rivieraschi, privi a loro volta di tre giocatori squalificati, i biancorossi di Sparapassi faticano in avvio ma, dopo il 18-17 di fine primo quarto, prendono il largo nel secondo periodo, chiuso con il rassicurante vantaggio di 12 lunghezze (37-25). La gara diventa chiaramente in discesa nel terzo periodo (56-32), cosicché l’ultimo quarto è un pro forma per i biancorossi che con il successo sugli 88ers agganciano in classifica generale in quarta piazza il Basket Fermo battuto in casa dal P.S.Elpidio che sarà il prossimo avversario della Rhütten nel recupero di martedì 22 febbraio, al palasport Ciarapica, con palla a due alle 20.45. «Abbiamo sottovalutato i rivieraschi ad inizio gara – commenta coach Sparapassi a fine partita – ma ci siamo ripresi subito grazie al nostro punto forte, la difesa. Anche in attacco abbiamo trovato buone soluzioni. Da sottolineare le prove di Ortenzi ed Uncini che hanno messo in pratica quanto avevo chiesto loro». Ed ora la Rhütten prova ad allungare in casa, anche se sarà difficile recuperare Potenza per martedì prossimo.

RHÜTTEN: Grillo 2, Fucili 8 (2 tiri da 3 punti), Giuliani 2, Tortolini 6, Massaccesi 5 (1 t. da 3p.), Potenza 16, Uncini 2, Ortenzi 14, Cobanaj 6, Cingolani 7, Carboni 3. All. Sparapassi

88ERS CIVITANOVA: Gattafoni 15, Pagliariccio 12, Antinori 6, Primitivo Macellari 5, Accardi 3, Gismondi 2, Malaspina, Rosati. All. Ripa

Luca Muscolini