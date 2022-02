Blugallery Team: si alza il sipario sul campionato di serie C di pallanuoto

È finalmente venuto il momento di ripartire per la galassia della pallanuoto ed il Blugallery Team propone, come da tradizione, un’attrezzata compagine per il torneo di serie C. Il campionato riguarderà le regioni Marche ed Emilia Romagna con 9 squadre partecipanti. Oltre al Blugallery San Severino sono ai nastri di partenza: Tolentino, Osimo, Jesi e Moie per le Marche; Faenza, Rari Nantes Bologna, Persiceto e Ravenna per l’Emilia. «Sicuramente sarà un campionato molto aperto – anticipa Giannicola Pontoni, mister del Blugallery -, non ci sarà una sola favorita, i pronostici per il vertice vedono in pole Bologna, Ravenna, Osimo e Tolentino che probabilmente si giocheranno l’unico posto che garantisce l’ascesa in serie B. Il nostro obiettivo resta la salvezza da raggiungere con tranquillità. Lo scorso anno ci siamo piazzati al terzo posto, ma poi abbiamo perso il portiere Catamo e l’attaccante Marini passati all’Osimo, il marcatore Piccioni che ha appeso la… calotta al chiodo e Gianluca Lippi, sfortunatamente ai box per un infortunio. Abbiamo però con noi due nuovi giocatori esperti come Fabbracci ed il mancino Oliveiro che alzeranno il livello tecnico della squadra formata per la maggior parte da giovanissimi, classe 2000 e 2001, prodotti del vivaio settempedano». Riguardo al delicato periodo di restrizioni per la pandemia, Pontoni rassicura: «Nonostante le difficoltà ci siamo sempre allenati anche se non è stato facile per via di quarantene e positività che si sono alternate tra i giocatori. Il campionato di serie C comincia domani, 19 febbraio, ma noi avremo subito la giornata di riposo, cosicché il nostro primo vero impegno sarà il 26 febbraio, in casa, con il Ravenna».

La rosa del Blugallery Team di serie C:

Leonardo Caporaletti, Corrado Pallucchini, Andrea Rocchi, Fabrizio Montecchia, Alessandro Svampa, Emanuele Calamante, Riccardo Poloni, Alessandro Vissani, Samuele Materazzi, Federico Pipari, Francesco Aringoli, Giacomo Dignani, Marco Magnapane, Nicola Vissani, Brando Gelagna, Alessandro Anibaldi, Paolo Fabbracci, Alessandro Oliveiro e Stefano Valeri (Cap., classe 2000). Allenatore-giocatore Giannicola Pontoni.

Luca Muscolini