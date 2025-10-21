La Croce rossa di San Severino dona un defibrillatore all’Itts “Divini”

Sabato 18 ottobre, nell’Aula magna dell’Itts “Divini” è stato consegnato ufficialmente all’istituto un defibrillatore semiautomatico, donato dal Comitato locale della Croce rossa italiana per la nuova palestra della scuola.

Presenti il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale Sandro Granata, la presidente regionale della Croce rossa delle Marche, Maria Rosaria Del Balzo Ruiti, la presidente del Comitato Cri di San Severino, Cristina Grillo, e il professor Roberto Gentili in qualità di delegato del Dirigente scolastico.

I volontari intervenuti hanno prima esposto agli studenti i 7 principi fondamentali della Croce rossa, poi hanno illustrato il funzionamento del defibrillatore con l’aiuto di un manichino.

Come già in passato, anche per quest’anno sono in programma altri incontri tra le classi dell’Itts “Divini” e i volontari della Croce rossa per sensibilizzare i giovani su tematiche come la salute, le attività di emergenza e di primo soccorso.

Nell’ambito della campagna Settimana Viva per la sensibilizzazione e la diffusione delle manovre per la rianimazione cardiopolmonare, nel pomeriggio di sabato, nella nuova palestra dell’istituto, la Cri di San Severino ha anche organizzato alcune attività per tutta la cittadinanza: yoga della risata, lezioni di ballo latinoamericano e dimostrazioni pratiche di rianimazione.

Tutto l’Itts “Divini” esprime la più sincera gratitudine per questa generosa donazione, un’importante testimonianza dell’impegno della Croce rossa nella promozione della prevenzione e della tutela della vita.

Si ringraziano tutti coloro che sono intervenuti all’evento dalla presidente regionale ai rappresentanti del comitato Cri di San Severino (la presidente Cristina Grillo, la delegata Area formazione Marta Palmucci, la delegata Area salute Manuela Cannata, il delegato Area emergenza Stefano Poscia, il coordinatore Area giovani Michele Marasca e tutti i volontari presenti).