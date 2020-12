Giunta comunale: si dimette l’assessore Tarcisio Antognozzi

Tarcisio Antognozzi lascia la Giunta comunale: da ieri non è più assessore. Ha rimesso le deleghe nelle mani del sindaco e rimane consigliere comunale fino al termine del quinquennio (maggio 2021). La decisione è stata resa nota dallo stesso assessore con un post sulla propria pagina Facebook. Ecco le sue parole.

“Nella giornata di ieri (martedì 8 dicembre; ndr) ho ufficialmente comunicato al sindaco la mia rinuncia al ruolo di assessore e la riconsegna di tutte le deleghe (Bilancio, Programmazione economica e finanziaria, Società partecipate e rapporti con Assem spa e Assem Patrimonio srl, Trasporto pubblico locale, Attuazione del programma, Patrimonio) affidatemi nel giugno 2016.

E’ una decisione molto sofferta e frutto di una lunga riflessione, motivata da una diversa visione, rispetto ai colleghi consiglieri di maggioranza, delle strategie per il futuro della città e della società partecipata Assem. Credo che occorra assumere decisioni importanti e tempestive, ancorchè impopolari, per la nostra comunità.

Ringrazio di cuore il sindaco e i colleghi assessori, che ho avuto modo di apprezzare per passione, onestà e competenza, per l’opportunità offertami e per le formative esperienze che ho avuto la possibilità di vivere in questi anni così intensi e difficili.

Continuerò a dare il mio contributo fattivo nel ruolo di consigliere comunale, rispettando l’impegno assunto con i cittadini elettori quattro anni fa.

Auguro al sindaco e alla giunta i più sinceri auguri di buon lavoro”.

Un passaggio politico-amministrativo importante per l’Amministrazione comunale guidata da Rosa Piermattei. Vedremo nelle prossime ore quali saranno gli sviluppi della vicenda.