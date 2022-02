‘Scuriatti Bar’ a Taccoli: nuove colonnine per veicoli elettrici

A San Severino c’è un nuovo punto per poter ricaricare le auto-elettriche. Si trova a Taccoli, nel parcheggio del ristorante “da Francesco” (Scuriatti Bar). Sono attive, infatti, due nuove colonnine per la fornitura di energia ai veicoli elettrici (per un totale di quattro posti macchina). Dopo la stazione presente in via Gorgonero, nei pressi della chiesa di San Domenico, questa di Taccoli è la seconda della città ed è la prima a sorgere in un’area privata.

Le colonnine sono sviluppate da “Be Charge” e, tramite l’apposita App, si può procedere con la ricarica della propria auto (per conoscere la varie funzionalità dell’app, consultare il sito dell’azienda www.bec.energy). Inoltre, grazie all’interoperabilità delle colonnine, esse sono compatibili con altri operatori, come Enel X, Next Charge e Dufercu: a prescindere dal marchio, varie e differenti colonnine cominciano ad essere inserite in molte delle App dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici, rendendo più facili le operazioni per i clienti di differenti società.

Questi quatto parcheggi “sacrificati” potranno essere utilizzati non solo dai clienti del locale, ma da chiunque abbia bisogno di ricaricare il proprio veicolo elettrico: cittadini, turisti, lavoratori della zona industriale, gente di passaggio. La stazione è al servizio di tutti.