Metti una sera a cena… Gli insegnanti della Secondaria e il personale d’ufficio dell’Istituto comprensivo Padre Tacchi Venturi hanno voluto cementare il gruppo con la classica cena di Natale che mancava da tempo negli annali della scuola settempedana, complici anche le annate del Covid che poco hanno ispirato i ritrovi. Nonostante le fatiche dell’interminabile settimana che precede il Natale, zeppa di riunioni operative e di progetti, seppur stimolanti, numerosi docenti ed una corposa rappresentanza degli uffici di segreteria hanno voluto sedersi davanti ad un giro pizza invitante preceduto da una gustosa portata di fritto al ristorante Salsì, in pieno centro cittadino, per scambiarsi gli auguri e vivere una serata in armonia.

Aneddoti, ricordi, commenti scherzosi e tanta allegria hanno reso piacevole l’evento. Da ripetere, grazie anche alla solerzia organizzativa delle insegnanti più giovani che hanno organizzato l’uscita, chiusa con una simpatica torta in onore di coloro che hanno raggiunto il traguardo netto degli… “anta”. Con il saluto a distanza della dirigente scolastica Catia Scattolini che non ha potuto prendere parte alla cena per un impegno pregresso, ma che ha apprezzato l’iniziativa.

Lu.Mus.