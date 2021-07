Damiano Cesaro brucia le tappe: finita pure la “specialistica” con 110 e lode

Dopo aver conseguito, nel 2019, la laurea triennale in Economia e management a Trento, il giovane Damiano Cesaro ha chiuso il suo percorso di studi universitari all’Alma Mater Studiorum di Bologna laureandosi nella cosiddetta “specialistica” presso il Dipartimento di Scienze statistiche.

E lo ha fatto pure brillantemente, visto che ha raggiunto il titolo di “dottore” con la votazione di 110 e lode (così come aveva fatto pure alla “triennale”).

Ultimo atto del suo iter accademico la discussione della tesi in inglese dal titolo “The dinamic multiple quantile model: an application on cryptocurrencies time series”; relatrice la professoressa Alessandra Luati.

Un ottimo traguardo per Damiano che, ad appena 24 anni compiuti lo scorso giugno, ha bruciato letteralmente le tappe ed è pronto ora a scegliere il suo futuro! In bocca al lupo e complimenti anche dal Settempedano.