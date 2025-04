Per i funerali del Pontefice slittano le gare di Settempeda e Sios Novavetro

Stop a tutte le manifestazioni sportive, sabato 26 aprile, per i funerali a Roma di Papa Francesco. Fra le squadre che sarebbero dovute scendere in campo anche Settempeda e Sios Novavetro.

Il turno di Promozione (ultima giornata di campionato) è stato fatto slittare di una settimana. Pertanto la squadra biancorossa di mister Ciattaglia chiuderà la stagione in casa, sabato 3 maggio, alle ore 16.30 contro il Montegiorgio, formazione impegnata nella lotta per non retrocedere. La Settempeda, invece, come noto, è già salva matematicamente con due turni di anticipo.

Per quanto riguarda la pallavolo, la Sios Novavetro ha visto rinviato il suo match esterno contro la Sab Group Rubicone a mercoledì 30 aprile, ore 20.45, nel palasport di via Togliatti a San Mauro Pascoli. Gli avversari dei settempedani sono secondi in classifica.

La compagine di coach Pasquali poi giocherà di nuovo in trasferta, sabato 3 maggio, la penultima gara del campionato di serie B contro la Querzoli Volley Forlì (ore 17.30).