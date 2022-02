Angela Falcioni ha compiuto 100 anni: gli auguri del sindaco e della città

Un’altra nonnina settempedana entra nel club dei centenari. Si tratta di Angela Falcioni che il 10 febbraio ha salutato il secolo di vita.

Nata a Camerino, l’arzilla signora negli anni Sessanta si è trasferita in città con il marito e ha abitato sempre nella zona di Ponte Sant’Antonio. Dedita al lavoro nei campi, poi governante e addetta ai servizi presso alcune famiglie, è rimasta vedova purtroppo molto presto. Si è sempre presa cura della sua famiglia di cui, anche oggi, continua ad essere una grande guida. Nonostante l’età la limiti un po’ nei movimenti, la signora Angela cerca come può di essere d’aiuto a casa, soprattutto in cucina.

A festeggiare l’importante traguardo di vita, assieme al sindaco Rosa Piermattei, anche i familiari cui è molto legata, in particolare le figlie Virginia, Silvana e Diana, i suoi cinque nipoti e i suoi quattro adorabili pronipoti di cui ricorda, senza mai sbagliare, tutti i nomi.

Oltre alla casa, quando il cielo sereno lo permette, la signora Angela ama starsene un po’ in giardino a godersi l’aria fresca.