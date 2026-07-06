Il “grazie” della Settempeda a chi non vestirà biancorosso nella prossima stagione

La Settempeda comunica che non faranno più parte della rosa per la prossima stagione sportiva Pietro Ammora, Riccardo Borgiani, Andrea Dolciotti, Paride Marchegiani, Edoardo Montanari, Tomas Perez, Vincenzo Russo, Marco Tulli ed Erwin Quadrini.
A tutti i ragazzi va il più sincero ringraziamento per la professionalità, l’impegno, l’attaccamento alla maglia mostrati nel corso dell’esperienza in biancorosso. La società rivolge loro i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva.
Un pensiero particolare vuole essere rivolto a Erwin Quadrini ricordando le quattro stagioni trascorse a San Severino e per il fatto di essere stato il capitano nell’ultimo campionato.
Tutta la famiglia biancorossa, dalla dirigenza al mister dallo staff tecnico ai compagni fino ai tifosi, vuole mandare un caloroso saluto a questi ragazzi che intraprenderanno nuove esperienze augurando loro il meglio in attesa di incontrarsi in campo e lasciando aperta la possibilità che in futuro le strade con qualcuno di loro possano incrociarsi di nuovo.