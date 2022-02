Protesta Anci contro il “caro-bollette”: spente le luci del palazzo comunale

La protesta dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) ha fatto spegnere le luci del Municipio. Un modo per dire “No” al rincaro delle bollette energetiche. Si è trattato di una contestazione simbolica che ha unito molte piazze italiane e a cui la Città di San Severino Marche, per volontà dell’Amministrazione comunale, non è voluta mancare.

Come è stato fatto notare non c’è led che tenga, né altro tipo di rincorsa al risparmio, di fronte alla crescita a dismisura delle bollette che gravano sugli enti locali quanto sui cittadini e sulle imprese.

Per questo, alle 20 in punto di giovedì 10 febbraio, la facciata del Municipio si è oscurata.