Birthday: auguri a Mattia per il suo diciottesimo compleanno

E’ filato via come un giorno uguale a tanti altri, fra impegni di studio, hobby, amici e famiglia. Ma in realtà per Mattia Minichelli quella di oggi era ed è una data importante: lo 02 / 02 / 22 segna, infatti, per lui il traguardo della maggiore età.

Di questi tempi, fra mille accortezze e restrizioni dovute al Covid, non è facile per un neo diciottenne festeggiare alla grande il proprio compleanno. Però la gioia e l’emozione per il birthday d’eccellenza restano intatte.

La torta in famiglia è un classico, il brindisi con gli amici non può mancare! E così, da un giorno all’altro, ci si sente più adulti, si pensa al “foglio rosa”, si guarda avanti in prospettiva “Maturità”, si comincia a ragionare sul proprio futuro.

Mattia è un ragazzo molto in gamba, sensibile e intelligente; oggi frequenta la specializzazione di “Informatica” all’Istituto tecnico tecnologico “Divini” di San Severino e lo fa con ottimo profitto. Un radioso avvenire lo attende…

Intanto, tramite le “colonne” del Settempedano, giungano a lui (è una sorpresa!) i migliori auguri di buon compleanno dai familiari e… dalla nostra redazione.