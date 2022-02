“Nascere con gioia”: quarto incontro dedicato alla lettura

Giovedì 3 febbraio, alle ore 21.15, quarto appuntamento per il progetto “Nascere con gioia”, percorso di accompagnamento attraverso tutte le tappe più importanti: dalla gravidanza al parto, fino al post parto. Si parlerà della lettura con la dottoressa Lucia Tubaldi, pediatra Acp, e con Cinzia Bonifazi, volontaria dell’associazione “Nati per leggere” delle Marche. L’incontro sarà in diretta sui canali social dell’associazione Help Sos Salute e famiglia Odv.

“Nati per leggere” è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione culturale dei Pediatri, dall’Associazione italiana Biblioteche e dal Centro per la salute del bambino Onlus.

Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale, dal 1999. “Nati per leggere” ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti

significativi per tutta la vita adulta. In particolare, “Nati per leggere” diffonde la lettura “a bassa voce”, la voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. È questo il cuore di “Nati per leggere”: fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino.

L’associazione Help è da sempre vicina alle famiglie, con progetti di informazione e formazione: Questo, in particolare, ha ottenuto il patrocinio e la

compartecipazione del Consiglio legislativo delle Marche, nonché la collaborazione di altre associazioni legate al mondo della famiglia quali l’Age, Genitori & figli per mano di Sforzacosta, Equilibri di Corridonia e Nati per leggere delle Marche.

Il calendario degli incontri



Tutti gli incontri sono disponibili sul canale Youtube dell’associazione Help.