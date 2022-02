Il 3 e 4 marzo inizia la rassegna cinematografica al “San Paolo”: ecco le date

Dopo lo scorso articolo dove presentavamo, in “anteprima”, i film previsti per la rassegna cinematografica di marzo-aprile organizzata dai Teatri di Sanseverino, ora pubblichiamo le date per ogni spettacolo in programma (tutte le proiezioni avranno luogo al Cinema San Paolo e inizieranno alle ore 21).

Ecco il calendario previsto:

Giovedì 3 e venerdì 4 marzo, Madres paralelas, di Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz e Milena Smit; giovedì 10 e venerdì 11 marzo, Il capo perfetto, di Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e Almudena Amor; giovedì 17 e venerdì 18 marzo, È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, con Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri; giovedì 24 e venerdì 25 marzo, Nowhere Special – Una storia d’amore, di Uberto Pasolini, con James Norton, Daniel Lamont e Eileen O’Higgins; giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile, Drive My Car, di Ryusuke Hamaguchi, con Hidetoshi Nishijima e Toko Miura; giovedì 7 e venerdì 8 aprile, Ennio, documentario di Giuseppe Tornatore; giovedì 21 e venerdì 22 aprile, Un eroe, di Asghar Farhadi, con Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sarina Farhadi e Sahar Goldust; giovedì 28 e venerdì 29 aprile, Supereroi, di Paolo Genovese, con Jasmine Trinca, Alessandro Borghi e Vinicio Marchioni.

Per gli abbonati alla stagione teatrale, questi spettacoli sono compresi nel prezzo: basta presentarsi alla Pro loco e ritirare (dal 12 al 27 febbraio) le tessere della rassegna cinematografica. I non abbonati alla stagione teatrale potranno vedere i film pagando 6 euro per ogni singola proiezione, oppure optare per una tessera dell’intera rassegna cinematografica a 25 euro. Per ulteriori informazioni, contattare la Pro loco (telefono 0733.638414, e-mail proloco.ssm@gmail.com).

Silvio Gobbi