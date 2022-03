Sotto di due reti, la Settempeda rimonta e batte l’Elfa (3-2): “eurogol” di Farroni

La risposta della Settempeda alle due sconfitte in appena quattro giorni e al periodo delicato arriva contro una delle migliori squadre del campionato e soprattutto al termine di una partita avvincente e ricca di gol. Con un pirotecnico 3-2 in rimonta i biancorossi battono l’Elfa Tolentino, seconda forza del torneo, e incamerano tre punti importanti che vogliono dire tanto in autostima, convinzione ed energie mentali oltre che portare più tranquillità in classifica. Succede tutto nel primo tempo. Dopo un avvio shock con doppio colpo ospite maturato nei nove minuti iniziali, i biancorossi hanno avuto una grande reazione condita da determinazione, bel gioco e manovra efficace tanto da ribaltare gli avversari con tre reti in diciotto minuti. Settempeda trainata alla riscossa dai più esperti e soprattutto dai due 2003, Botta e Farroni, autori del primo e secondo gol entrambi molto belli, specialmente quello del 2-2 del centrocampista. Un Eurogol. Dopo la partenza a razzo L’Elfa si è come bloccata fino a perdere forza e sicurezze dall’1-2 in poi e non ha saputo né resistere al ritmo biancorosso né reagire allo svantaggio. Nella ripresa, infatti, c’è stata una gara diversa con pochissime emozioni e occasioni, con i tolentinati poco incisivi e i settempedani concentrati e attenti nel gestire il prezioso risultato, cosa riuscita fino al termine.

Cronaca

Il ciclo di fuoco di inizio girone di ritorno va verso la conclusione (resta l’Appignanese fra le avversarie di vertice) per la Settempeda con la sfida casalinga contro l’Elfa che staziona al secondo posto. Avversario scomodo e difficile che cerca punti per non perdere contatto dalla capolista, ma i biancorossi puntano a dare una adeguata al momento non buono dato da due sconfitte di fila. Il modulo proposto da Eleuteri per il suo Elfa è intercambiabile a seconda del possesso palla e da temere c’è soprattutto bomber Massucci capocannoniere del girone. Nella Settempeda sono out Mulinari (in panchina per far numero), Capenti, Miconi, Sfrappini e Latini. Mister Ruggeri sceglie un 4-2-3-1 imperniato sul rientrante Rossi che giostra in mezzo al campo con Broglia; difesa con Del Medico, Campilia, Forresi e Botta in linea davanti a Caracci; dietro alla prima punta Ulissi si muovono Mariselli, Farroni e Minnucci. L’avvio di gara non conosce fasi di studio, perché le squadre partono forte sfidandosi a viso aperto. L’Elfa è letale con il primo affondo (3’). Lancio verso sinistra per Massucci che si libera della marcatura partendo sul filo del fuorigioco per poi piazzare un piatto destro sul primo palo con palla che tocca la faccia interna del montante e poi entra in porta. Passano sei minuti e il raddoppio ospite è servito. Massucci attacca a sinistra e serve in mezzo Michele Mazzetti che calcia in corsa con respinta di Caracci con pallone a centro area dove arriva in corsa capitan Matteo Rossini che mette il destro sotto la traversa. Uno-due terribile per la Settempeda che vive l’incubo di un altro ko, ma la reazione è decisa e splendida. Al 20’ ottimo scambio di prima fra Marco Rossi e Botta con quest’ultimo che in area controlla al meglio e poi piazza il destro rasoterra verso il primo palo infilando Domenicucci. Accorciate le distanze i biancorossi non si fermano e continuano a fare gioco e a spingere. Al 35’ giunge il pari. Del Medico da destra scodella un preciso passaggio al limite per Farroni che stoppa di petto per poi calciare con il collo destro in contro balzo un pallone perfetto e preciso che si infila sotto l’incrocio dei pali alla destra del portiere. Magnifico e gol da ben altri palcoscenici. Sul 2-2 l’inerzia è tutta dalla parte biancorossa e, infatti, dopo appena tre giri di lancette arriva il vantaggio. Farroni inventa l’assist in verticale per Minnucci che sfrutta una disattenzione della difesa per presentarsi da solo davanti a Domenicucci. Tocco morbido di destro a scavalcare il portiere uscitogli incontro e palla nella porta vuota. 3-2 rimonta completata e sorpasso effettuato. Si va al secondo tempo e da subito si capisce che sarà tutto un altro film. Ritmi più bassi, più imprecisione, gioco spezzettato, rare occasioni. Gli ospiti ci provano ma mancano di verve, precisione e di forza d’urto; i locali tengono bene, gestiscono e controllano pur accusando un po’ di fatica. Eleuteri prova il tutto per tutto mettendo dentro tutti gli attaccanti e sfruttando anche Diego Vittorini, un difensore, come centravanti ma le scelte non sortiscono effetti. Ruggeri dall’altra parte si limita a cambiare gli esausti Farroni e Minnucci con Orlandani e Panicari. Quest’ultimo (37’) sventaglia verso Mariselli che affonda palla al piede finendo poi a terra dopo un contrasto poi prosegue Ulissi che prova il tiro da posizione defilata spedendo sull’esterno della rete. Siamo nel recupero quando su un lancio lungo Diego Vittorini (verrà subito dopo espulso per proteste) salta prolungando di testa verso Massucci che in corsa tenta il pallonetto mandando di poco alto. E’ l’ultimo episodio del match che va meritatamente alla Settempeda che festeggia sotto la gradinata dei Boys, oggi davvero encomiabili nel spingere la squadra per 90’ anche con splendide coreografie.

I Boys festeggiano la squadra al termine della sfida



IL TABELLINO

SETTEMPEDA-ELFA 3-2

MARCATORI: pt 3’ Massucci, 9’ Matteo Rossini, 20’ Botta, 35’ Farroni, 38’ Minnucci

SETTEMPEDA: Caracci, Del Medico, Botta, Broglia, Campilia, Forresi, Minnucci(38’st Orlandani), Rossi, Ulissi, Farroni(33’st Panicari), Mariselli. A disp. Palazzetti, Crescenzi, Menichelli, Falistocco, Mulinari, Fattori. All. Ruggeri

ELFA TOLENTINO: Domenicucci, Zuffati, Mazzetti Valerio, Eleonori(46’pt Scarpeccio), Buldorini(38’st Vittorini Diego), Vittorini Danny, Saraceni(21’st Rossini Federico), Mazzetti Michele, Massucci, Rossini Matteo(41’st Ruggeri), Rossini Michele. A disp. Felicioli, Pizzo, Mancini, Mogliani. All. Eleuteri

ARBITRO: Ulisse di Macerata

NOTE: spettatori 150. Espulsi: 49’st Vittorini Diego. Ammoniti: Campilia, Minnucci, Del Medico, Broglia, rossini Michele, Buldorini, Rossini Michele, Mazzetti Michele. Angoli: 4-3 per la Settempeda. Recupero: pt 4’, st 5’

Roberto Pellegrino