Itis: Provincia installa moduli provvisori per emergenza Covid

Nell’ambito degli interventi messi in atto per garantire il distanziamento scolastico a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Provincia di Macerata ha ultimato in questi giorni l’installazione, nel cortile della scuola “Luzio” e a ridosso dell’Istituto tecnico tecnologico “Divini”, in viale Mazzini, di alcuni moduli in grado di accogliere alcune attività didattiche. “Si tratta – spiega il dirigente scolastico Sandro Luciani – di strutture provvisorie che resteranno fino alla fine dell’emergenza. Sono moduli installati dalla Provincia, realizzati in plastica e legno pannellare. Al momento ne sono stati installati uno vicino ai capannoni dell’Itts e due all’interno del cortile della Luzio”.