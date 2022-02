FdI, quando la coerenza è di casa: Tiziana Gazzellini passa il testimone a Sergio Massi

Coerenza granitica e lealtà in Fratelli d’Italia, dove Sergio Massi succede a Tiziana Gazzellini nella segreteria del circolo di San Severino.

Tiziana, come mai queste dimissioni?

“Non possiamo parlare di vere e proprie dimissioni, ma di un avvicendamento deciso in direttivo al momento della scelta della mia cadidatura alle Comunali”.

Una scelta ispirata da cosa?

“La vita di un partito che ha ambizioni di crescita si basa sul pluralismo, coivolgendo, dando spazio a più persone possibili”.

Ciò si lega, quindi, anche alla sua elezione in Consiglio comunale?

“Sì, non credo che sia opportuno che un coordinatore di partito possa, contemporaneamente, ricoprire pure la carica di consigliere. È stata così individuata la persona di Sergio Massi, figura autorevole, date la sua esperienza e passione politica”.

Quale sono ora i suoi obiettivi?

“Vanno in due direzioni: da una parte l’impegno amministrativo, dall’altro quello politico”.

Cominciamo dal fronte amministrativo…

“In questa veste farò di tutto per dar voce agli elettori che hanno deciso di darci fiducia e continuano a spingerci con motivazione nell’opera di controllo, proposta e, ove necessario, di critica costruttiva verso la maggioranza. Finita l’emergenza è necessario che vi sia la massima trasparenza sull’operato di questa amministrazione”.

E dal punto di vista politico?

“Sono pronta a denunciare ogni operazione di trasformismo da parte di coloro che hanno stretto un patto di civicità con gli elettori settempedani. Sono orogliosa di rappresentare e far parte di un partito come Fratelli d’Italia che ha fatto della coerenza il suo punto di forza e ha sempre condannato le operazioni opportunistiche, frutto di ambizioni prsonali”.

Un bilancio, infine, della sua esperienza alla guida del circolo?

“E’ durata 5 anni, un periodo in cui siamo riusciti con il lavoro di squadra a far crescere il nostro partito, raggiungendo un lusinghiero 25% alle ultime Regionali. Continuerò a dare il mio contributo come membro del direttivo, sempre con la stessa motivazione e passione. Connotati che mi hanno sempre contraddistinto”.